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Чат-боты постоянно дают вредные советы в сфере финансов — исследование

Чат-боты постоянно дают вредные советы в сфере финансов — исследование

Популярные чат-боты с использованием так называемого искусственного интеллекта (ИИ) в большинстве случаев дают пользователям вредные советы, отвечая на финансовые вопросы, показало исследование технологической компании Saturn.

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