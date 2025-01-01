Теневая сторона взаимоотношений: ревность в дружбе и ее корни

Даже в самых крепких отношениях могут прорастать семена ревности, подрывая доверие и гармонию. В отличие от романтической ревности, которая часто изучается, ревность к друзьям остается менее обсуждаемой, но не менее разрушительной.
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