Вайдель заявила о необходимости Германии вновь получать газ из России

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что Германия вновь нуждается в дешевом российском газе, который на протяжении десятилетий был основой немецкой бизнес-модели.
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