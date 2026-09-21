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Вайдель заявила о необходимости Германии вновь получать газ из России

Вайдель заявила о необходимости Германии вновь получать газ из России

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что Германия вновь нуждается в дешевом российском газе, который на протяжении десятилетий был основой немецкой бизнес-модели.

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