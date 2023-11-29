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Электропоезд "Новосибирск – Татарская" с 10 декабря сократит время в пути

Электропоезд "Новосибирск – Татарская" с 10 декабря сократит время в пути

Сделано это будет за счёт отмены нескольких остановок на перегоне между станциями Обь и Барабинск.В Новосибирской области с 10 декабря электропоезд, связывающий столицу региона со станцией Татарская, сократит время в пути.

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