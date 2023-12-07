Поддерживает лишь Россия: мировое производство атомной энергии достигло сорокалетнего минимума

В то время, когда изменение климата способствует потенциальному возрождению атомной энергетики, стареющие атомные электростанции близки к закрытию, а новые проекты сталкиваются с задержками и финансовыми препятствиями.
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