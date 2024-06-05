В Керчи задержали Александра Харченко, который в социальной сети «Одноклассники» публиковал записи, дискредитирующие вооруженные силы России.
«Был подвержен украинской пропаганде»: керчанин извинился за поддержку ВСУ
Комментарии
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Владимир Фоминых
интересно знать-а ежели ему "длительное время" будут рассказывать о прелестях однополой любви штаны снимет и раком встанет? В 2018 году осознал и страницу в сети удалю получается что через 6 лет собрался удалять?
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18 час.
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svobodaalex
по его роже видно,что осознал!а раз осознал то вперёд на фронт!сразу будет видно насколько осознал!
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17 час.
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