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Крымское информационное агентство

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  • Malina
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«Был подвержен украинской пропаганде»: керчанин извинился за поддержку ВСУ

«Был подвержен украинской пропаганде»: керчанин извинился за поддержку ВСУ

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Комментарии
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Владимир Фоминых
интересно знать-а ежели ему &quot;длительное время&quot; будут рассказывать о прелестях однополой любви штаны снимет и раком встанет? В 2018 году осознал и страницу в сети удалю получается что через 6 лет собрался удалять?
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18 час.
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svobodaalex
по его роже видно,что осознал!а раз осознал то вперёд на фронт!сразу будет видно насколько осознал!
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17 час.

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