Театр абсурда
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Театр абсурда

8 874 подписчика

"У мусульман в российских зонах есть все. И даже немного больше."

"У мусульман в российских зонах есть все. И даже немного больше."

Российские СИЗО: взгляд изнутри. После сегодняшних событий в ИК № 19 написал мне один мой зритель (с которым давно в переписке).

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