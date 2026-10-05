Минобороны сообщило об ударе по подстанции Кочеток

Военные РФ подтвердили поражение электроподстанции Кочеток в Харьковской области. Удары наносились вечером 4 октября и ночью 5 октября, сообщили в Минобороны.
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