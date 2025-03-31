Основные показатели доступности санузлов Согласно исследованию Росстата за 2024 год, 91,8% российских домохозяйств имеют туалет в пределах жилья… Росстат сообщил о росте числа туалетов в домах россиян: новые данные по санитарным условиям .
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