ЦБ Англии настаивает на продолжении тестов устойчивости банков к банкротству

Вице-глава Банка Англии, Дейв Рамсден, подчеркнул, что события, связанные с крахом Credit Suisse и Silicon Valley Bank, являются напоминанием о важности регулярного тестирования на предмет возможного банкротства для британских банков.
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