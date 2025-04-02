Тарифы США поддерживают спрос на активы-убежища – золото продолжает расти в цене Татьяна АрестоваВ ходе торгов 2 апреля цены на золото продолжили рост после рекордного максимума, зафиксированного накануне.
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