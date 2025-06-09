На Xbox Games Showcase 2025 анонсировали кровавый файтинг Invincible VS

На ежегодном мероприятии Xbox Games Showcase 2025 состоялся неожиданный анонс для поклонников вселенной "Неуязвимого": студия Quarter Up, входящая в состав Skybound, представила Invincible VS – первый консольный файтинг по мотивам популярного комикса и анимационного сериала.