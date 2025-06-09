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На Xbox Games Showcase 2025 анонсировали кровавый файтинг Invincible VS

На Xbox Games Showcase 2025 анонсировали кровавый файтинг Invincible VS

На ежегодном мероприятии Xbox Games Showcase 2025 состоялся неожиданный анонс для поклонников вселенной "Неуязвимого": студия Quarter Up, входящая в состав Skybound, представила Invincible VS – первый консольный файтинг по мотивам популярного комикса и анимационного сериала.

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