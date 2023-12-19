В то время как русская армия поджимает ВСУ на всех направлениях, Киев начал воплощать в жизнь свою "оборонительную" доктрину, нанося удары по Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Липецкой областям и Крыму.
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