День сотрудника ОВД: с чем боролись первые милиционеры в Новосибирске

Неважно, когда родился… …главное, что пригодился. Если 10 ноября в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел, то Днем Новосибирской городской полиции мог стать следующий день ― 11 ноября, поскольку в этот день в 1908 году Николай ll официально даровал Ново-Николаевску в полном объеме статус города с общественным управлением и со штатом полиции в 200 человек.