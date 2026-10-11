Gold next support $3500 area Gold Futures COMEX_DL:GC1! ShortSeller76 I would not be bullish on gold until it breaks the downtrend line and regains to 200 or 150 sma.
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