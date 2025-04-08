Популярная юмористка раскрыла шокирующую стоимость анализа крови после лечения от рака

Популярная канадская актриса и юмористка Кэтрин Райан рассказала, что анализ крови по оценке рисков повторного заболевания раком после лечения обошелся ей в шесть тысяч фунтов стерлингов (около 660 тысяч рублей, — прим.
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