4 «границы», которые стоит установить, чтобы пережить праздники без стресса

Новый год любят не все — как правило, из-за праздничной суеты и необходимости ей соответствовать. У вас должно быть отличное настроение, желание общаться даже с теми людьми, с кем в течение года вы пересекаетесь довольно редко, достаточно средств на карте… и так далее.
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