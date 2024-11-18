На границе с Россией встанут британские солдаты? Генерал заявил о "главной проблеме": "Нам нужно не перемирие"

Для России недопустимо, чтобы на её границе стояли британские и американские солдаты. Бывший замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны РФ, вице-президент Российского совета по международным делам, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский заявил о "главной проблеме": "Нам нужно не перемирие".