Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Silver Kont
    Так ментам кормушки надо каккие-то себе оставить, вот и оставляют лазейки, которые потом за определённую сумму укажут...В России изменятс...
  • Надежда
    Видимо, эмочка крыс и клопов травил и отравился сам, вот его снова с утра нового года и понесло)Макрон начал год ...
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Макрон начал год с призыва к французам остановить Россию и поддержать Украину

Макрон начал год с призыва к французам остановить Россию и поддержать Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении к нации призвал французов задуматься о укреплении европейского суверенитета и не допустить уступок «авторитарным силам» в зоне украинского конфликта.

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Комментарии
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Daddy Bo
На могилу узурпатору Зе прибить этот Большой крест. Прямо во вбитый осиновый кол!!! Сколько народу погубил с 14-го года, вражина.  А Эммануэль - оно и есть эммануэль. Что же ещё ждать от такого существа.
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8 час.
Леонид Попивняк
....кусок гомосятины.......
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6 час.
Надежда
Видимо, эмочка крыс и клопов травил и отравился сам, вот его снова с утра нового года и понесло)
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