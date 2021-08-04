Горбачёв назвал 2 фактора, которые уничтожили Советский Союз

Любители историиПолитикаГорбачёв назвал 2 фактора, которые уничтожили Советский СоюзБывший президент СССР Михаил Горбачёв назвал два главных фактора, которые привели к распаду некогда великого государства.Вернуться к статье5223НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГорынычДва фактора уничтоживших СССР - патологическая жадность руководящей верхушки КПСС во главе с главным предателем меченым мишкой и скудоумие алкаша ебна.Взгляд с другого ракурсаПартея и уничтожила сысыр. Захотелось воровать по-крупному, а не так, как устав партеи позволял. Т.ч. все претензии по развалу совка к краснозадым камунякам.Владимир SoldatkoЮрий БеловИ ЕБНутого алкаша прицепом - посмертно !ВМвиктор мСпасти СССР вряд ли было возможно. Но главное - кому и зачем это нужно?Владимир SoldatkoСерый ЗаяцПричина распада СССР - сам Горбачёв, слабовольная тряпка. В Беловежской пуще собрались три заговорщика для переворота, а он всё им спустил.ВЧВладимир ЧернышовЭто кто Вам такое сказал? Плюньте ему в морду. К тому времени Союза уже не было. Трибалтика, Кавказ, Молдавия уже отпали.Серый ЗаяцОтпали они тоже по слабовольности Горбачёва. Человека с таким слабым характером нельзя было ставить руководителем выше председателя колхоза.ВЧВладимир ЧернышовТак скажем, не Горбачёва, а КПСС. В республиках и при Леониде Бровеносце косо смотрели на Центр. Но когда несколько раз Лебединое озеро транслировали и в Центре начался разброд, решили не ждать более удобного момента. А началось с конституции 22 года. Право наций на самоопределение вплоть до отделения.Серый ЗаяцСогласен. В последние годы правления Брежнева КПСС уже нуждалась в серьёзной чистке. Наглядный пример - Китай.Владимир SoldatkoВалерий МахатковОн для этого и был посажен у нас штатами.АЛЕКС БАМВроде Президентом был Горбачёв? Некомпетентность руководства привело к развалу СССР.АЛЕКС БАМВроде Президентом был Горбачёв? Некомпетентность руководства привело к развалу СССР.ВМвиктор мВообще-то, вряд ли какого-то руководителя СССР можно назвать компетентным. Хотя бы уже потому, что все они прежде всего думали об идеологии. Ну а под идеологию подгоняли (насколько это получалось) действия. Понятно. получалось весьма хреново.АЛЕКС БАМУчение марксизм-ленинизм на практике не работает. Хотя из него сделали религию. С библии передрав.Владимир ЛисуковСамая большая ошибка в развале СССР это та, что ты гнида прорвался к власти.ВМвиктор мА КГБ куда смотрел?ТСТахир СукуровПомните? Перестройка - важный фактор, но испортил всё реактор, а теперь наш мирный атом, вся Европа кроет матом.Борис НиколаевичФактор был один-это наличие Горбачёва у власти! Он к этому времени предусмтрительно позаменял всех толковых руководителей в силовых структурах, на своих таких же ренегатов как и он сам, по заменял в политбюро истинных коммунистов, на таких же ренегатов как и он сам, вот с их помощью всё так и произошло! Кто Ельцина допустил во власть? Почему его не посадили вовремя?! Кто Яковлева протащил в политбюро?! Почему его не расстреляли?! И так далее и так далее!АШАндрей Шевцов1-й фактор - это Горбачев, 2-й фактор Ельцин.AIAlex ImenХотел повторить Ваш комментарий.ВМвиктор мА где был всемогущий КГБ?Рушан Мухамеджанова у многих подобные комментарии хотели появиться...это же истина,,, именно эти два ебл...то есть , фактора...)Nikita Kopitovдва фактора это сам горби и дружок его и наставник яковлев,да и те кто их к вершинам власти двигал...,а потом уже боря ельцин с командой егорки гайдара и чубайсом с чубайсятамиkonstantinos параскевопулосплюс он самSilver KontГлавные факторы развала СССР - пидарас мишка меченый, который хотел нравиться всем на Западе, и его ебаная мартышка райка, у которой он был под каблуком...Nikolay StepanovА помните постановление политбюро в 1989 году о придании союзным Республикам статуса суверенных государств или примерно так было сформулиррвано? Вот и разбежались.Юрий БеловЕму бы покаятся , прощения попросить у обездоленных им людей ... А он , гнида , ещё выпёрдывает х...ю всякую !Александр Фесенко"х ...ю" это хорошую?Владимир SoldatkoДва фактора это Два ПИДОРА ГОРБАЧ и ЕЛЬЦИНПЬЯНЬ!!!!Владимир SoldatkoЮрий Беловна букву ,,Х,, - но не хорошуюВМвиктор мА чем занимался КГБ? Следил за шириной штанов и длиной юбок?ВМвиктор мЭто что же за государство такое, которое может разрушить пара предателей?Владимир SoldatkoДва СУЧКА!!!Юрий БеловЭто прозвучало , как доклад об успешно выполненной операции ! Сам себя выдал , гнида , своим пьяным помелом !ММарленГорбачёв своей работой потерял доверие граждан и на волне "хоть кто только не Горбачёв" остальное стало делом техники "сволочь Ельцин воспользовался и угробил Россию.Павелпочему он не признается что он дебилЮрий БеловОн считал и считает себя самым умным ! А развели , как ЛОХА ! Эта гнида , когда посыпалась КПСС , начал выдавать всё так , вроде всё было им задумано ! Дальше - больше ! Он ситуацией уже не владел и цепляясь за власть - придумал себе ,,президента СССР,, (только за это стоило повесить !) И опять же выдал всё как давно задуманное ! И потом - по заграницам , читая лекции за бабки гнул и сейчас гнёт - то же самое ! Всё происходило у меня на глазах , да и все всё прекрасно видели ! Жаль одно - что ГКЧП не удался!БОБорис ОсиповVladimir LioubimcevОсновной фактор - это ПРЕДАТЕЛЬСТВО руководства СССР. Псевдокоммунистов...михаил дувановгорбачев м,.дак еще что то кукарекает. вся вина на нем . он поощрял ельцинаЮрий Беловну тот его и свалил ! такую тряпку - на раз-два !sawa beliА золотишко куда переправила эта меченая тварь,видать к немцам там его любят…Александр ЛяшенкоСука,перед смертью,хочет отбрехаться,как то умолчав про своего дружка А.Яковлева, с которым они радовались,что свалили коммунизм.А действовали они с Е,Б,Н, заодно,но каждый хотел первым доложить Америке,о смерти СССР,первым. Даже Буш-старший офигел от их прыти и лизоблюдства.Народ СССР обнищал.а Наина и Раиса обзавелись своими фондами, одну бог прибрал,вторая,мужем откупилась.Василий ЦеловальниковПредатели, всегда ищут оправдание! Под суд, его давно пора отдать!!!777 999У него еще хватает смелости что то говорит..продажная сволочь!777 999Я хочу что бы он прожил еще 100 лет..что бы мы все видели как он мучается!ЕАЕвгений АлексеенкоЭтот боров все еще что-то вещает,проклятие ему и его потомкам,сволочь,предал народ!Валерий МахатковЧитайте правду о глобальном предательстве Горбачёва и у вас не останется иллюзий : http://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43139048912/1.-O-razgrablenii-SSSR.--2.-SPRAVKA-o-razgrablenii-Rossii?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1 - 1. О РАЗГРАБЛЕНИИ СССР. 2. СПРАВКА О РАЗГРАБЛЕНИИ РОССИИКомментировать
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