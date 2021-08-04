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Горбачёв назвал 2 фактора, которые уничтожили Советский Союз

Горбачёв назвал 2 фактора, которые уничтожили Советский Союз

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв назвал два главных фактора, которые привели к распаду некогда великого государства.

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Горыныч
Два фактора уничтоживших СССР - патологическая жадность руководящей верхушки КПСС во главе с главным предателем меченым мишкой и скудоумие алкаша ебна.
Взгляд с другого ракурса
Партея и уничтожила сысыр. Захотелось воровать по-крупному, а не так, как устав партеи позволял. Т.ч. все претензии по развалу совка к краснозадым камунякам.
Владимир Soldatko
Юрий Белов
И ЕБНутого алкаша прицепом - посмертно !
виктор м
Спасти СССР вряд ли было возможно. Но главное - кому и зачем это нужно?
Владимир Soldatko
Серый Заяц
Причина распада СССР - сам Горбачёв, слабовольная тряпка. В Беловежской пуще собрались три заговорщика для переворота, а он всё им спустил.
Владимир Чернышов
Это кто Вам такое сказал? Плюньте ему в морду. К тому времени Союза уже не было. Трибалтика, Кавказ, Молдавия уже отпали.
Серый Заяц
Отпали они тоже по слабовольности Горбачёва. Человека с таким слабым характером нельзя было ставить руководителем выше председателя колхоза.
Владимир Чернышов
Так скажем, не Горбачёва, а КПСС. В республиках и при Леониде Бровеносце косо смотрели на Центр. Но когда несколько раз Лебединое озеро транслировали и в Центре начался разброд, решили не ждать более удобного момента. А началось с конституции 22 года. Право наций на самоопределение вплоть до отделения.
Серый Заяц
Согласен. В последние годы правления Брежнева КПСС уже нуждалась в серьёзной чистке. Наглядный пример - Китай.
Владимир Soldatko
Валерий Махатков
Он для этого и был посажен у нас штатами.
АЛЕКС БАМ
Вроде Президентом был Горбачёв? Некомпетентность руководства привело к развалу СССР.
АЛЕКС БАМ
Вроде Президентом был Горбачёв? Некомпетентность руководства привело к развалу СССР.
виктор м
Вообще-то, вряд ли какого-то руководителя СССР можно назвать компетентным. Хотя бы уже потому, что все они прежде всего думали об идеологии. Ну а под идеологию подгоняли (насколько это получалось) действия. Понятно. получалось весьма хреново.
АЛЕКС БАМ
Учение марксизм-ленинизм на практике не работает. Хотя из него сделали религию. С библии передрав.
Владимир Лисуков
Самая большая ошибка в развале СССР это та, что ты гнида прорвался к власти.
виктор м
А КГБ куда смотрел?
Тахир Сукуров
Помните? Перестройка - важный фактор, но испортил всё реактор, а теперь наш мирный атом, вся Европа кроет матом.
Борис Николаевич
Фактор был один-это наличие Горбачёва у власти! Он к этому времени предусмтрительно позаменял всех толковых руководителей в силовых структурах, на своих таких же ренегатов как и он сам, по заменял в политбюро истинных коммунистов, на таких же ренегатов как и он сам, вот с их помощью всё так и произошло! Кто Ельцина допустил во власть? Почему его не посадили вовремя?! Кто Яковлева протащил в политбюро?! Почему его не расстреляли?! И так далее и так далее!
Андрей Шевцов
1-й фактор - это Горбачев, 2-й фактор Ельцин.
Alex Imen
Хотел повторить Ваш комментарий.
виктор м
А где был всемогущий КГБ?
Рушан Мухамеджанов
а у многих подобные комментарии хотели появиться...это же истина,,, именно эти два ебл...то есть , фактора...)
Nikita Kopitov
два фактора это сам горби и дружок его и наставник яковлев,да и те кто их к вершинам власти двигал...,а потом уже боря ельцин с командой егорки гайдара и чубайсом с чубайсятами
konstantinos параскевопулос
плюс он сам
Silver Kont
Главные факторы развала СССР - пидарас мишка меченый, который хотел нравиться всем на Западе, и его ебаная мартышка райка, у которой он был под каблуком...
Nikolay Stepanov
А помните постановление политбюро в 1989 году о придании союзным Республикам статуса суверенных государств или примерно так было сформулиррвано? Вот и разбежались.
Юрий Белов
Ему бы покаятся , прощения попросить у обездоленных им людей ... А он , гнида , ещё выпёрдывает х...ю всякую !
Александр Фесенко
"х ...ю" это хорошую?
Владимир Soldatko
Два фактора это Два ПИДОРА ГОРБАЧ и ЕЛЬЦИНПЬЯНЬ!!!!
Владимир Soldatko
Юрий Белов
на букву ,,Х,, - но не хорошую
виктор м
А чем занимался КГБ? Следил за шириной штанов и длиной юбок?
виктор м
Это что же за государство такое, которое может разрушить пара предателей?
Владимир Soldatko
Два СУЧКА!!!
Юрий Белов
Это прозвучало , как доклад об успешно выполненной операции ! Сам себя выдал , гнида , своим пьяным помелом !
Марлен
Горбачёв своей работой потерял доверие граждан и на волне "хоть кто только не Горбачёв" остальное стало делом техники "сволочь Ельцин воспользовался и угробил Россию.
Павел
почему он не признается что он дебил
Юрий Белов
Он считал и считает себя самым умным ! А развели , как ЛОХА ! Эта гнида , когда посыпалась КПСС , начал выдавать всё так , вроде всё было им задумано ! Дальше - больше ! Он ситуацией уже не владел и цепляясь за власть - придумал себе ,,президента СССР,, (только за это стоило повесить !) И опять же выдал всё как давно задуманное ! И потом - по заграницам , читая лекции за бабки гнул и сейчас гнёт - то же самое ! Всё происходило у меня на глазах , да и все всё прекрасно видели ! Жаль одно - что ГКЧП не удался!
Борис Осипов
Vladimir Lioubimcev
Основной фактор - это ПРЕДАТЕЛЬСТВО руководства СССР. Псевдокоммунистов...
михаил дуванов
горбачев м,.дак еще что то кукарекает. вся вина на нем . он поощрял ельцина
Юрий Белов
ну тот его и свалил ! такую тряпку - на раз-два !
sawa beli
А золотишко куда переправила эта меченая тварь,видать к немцам там его любят…
Александр Ляшенко
Сука,перед смертью,хочет отбрехаться,как то умолчав про своего дружка А.Яковлева, с которым они радовались,что свалили коммунизм.А действовали они с Е,Б,Н, заодно,но каждый хотел первым доложить Америке,о смерти СССР,первым. Даже Буш-старший офигел от их прыти и лизоблюдства.Народ СССР обнищал.а Наина и Раиса обзавелись своими фондами, одну бог прибрал,вторая,мужем откупилась.
Василий Целовальников
Предатели, всегда ищут оправдание! Под суд, его давно пора отдать!!!
777 999
У него еще хватает смелости что то говорит..продажная сволочь!
777 999
Я хочу что бы он прожил еще 100 лет..что бы мы все видели как он мучается!
Евгений Алексеенко
Этот боров все еще что-то вещает,проклятие ему и его потомкам,сволочь,предал народ!
Валерий Махатков
Читайте правду о глобальном предательстве Горбачёва и у вас не останется иллюзий : http://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43139048912/1.-O-razgrablenii-SSSR.--2.-SPRAVKA-o-razgrablenii-Rossii?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1 - 1. О РАЗГРАБЛЕНИИ СССР. 2. СПРАВКА О РАЗГРАБЛЕНИИ РОССИИ

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