Однажды, Ford хранил тысячи новеньких Maverick в подземных пещерах

В начале 1970-х годов компания Ford Motor Company выпустила компактный и доступный Maverick. Однако спрос на него оказался не таким высоким, как ожидала компания, и со временем скопился избыток непроданных автомобилей.
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