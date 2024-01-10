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В Новосибирской области ограничили движение грузовиков и автобусов по трассе "Иртыш"

В Новосибирской области ограничили движение грузовиков и автобусов по трассе "Иртыш"

По предварительным данным ограничения действуют до 19 часов 10 января, но могут быть продлены.В Новосибирской области введено ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на федеральной трассе "Иртыш" в границах региона из-за плохих погодных условий.

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