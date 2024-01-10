В Новосибирской области ограничили движение грузовиков и автобусов по трассе "Иртыш"

По предварительным данным ограничения действуют до 19 часов 10 января, но могут быть продлены.В Новосибирской области введено ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на федеральной трассе "Иртыш" в границах региона из-за плохих погодных условий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии