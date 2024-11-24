В рамках проекта "Семейная осень" в ГКСУ СО "Новоаннинский СРЦ" красиво и незабываемо прошло праздничное мероприятие "Сердце матери- лучше солнца греет", посвящённое Дню Матери.
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В рамках проекта "Семейная осень" в ГКСУ СО "Новоаннинский СРЦ" красиво и незабываемо прошло праздничное мероприятие "Сердце матери- лучше солнца греет", посвящённое Дню Матери.