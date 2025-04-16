Военный историк Исаев прокомментировал сроки начала операции по взятию Берлина

По его словам, командующий 8-й гвардейской армией Василий Чуйков хотел начать наступление в феврале, но разведка заявила о подготовке контратаки «Солнцестояние» с использованием танковых дивизий с Западного фронта.
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