“Pete Buttigieg will embark on an aggressive seven-state campaign tour in the final 10 days of the midterm election, as the potential future presidential candidate attempts to boost Democrats in battleground states and districts,” the Washington Sun reports.
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