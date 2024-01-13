Учёные установили связь между длиной пальцев и асоциальным поведением

Учёные из Канады, Ирана, Швейцарии и Великобритании провели исследование, которое показало связь между длиной указательного и безымянного пальцев на руках человека и определёнными психическими чертами, в том числе асоциальными.
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