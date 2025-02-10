Ливан и Сирия оказались на грани войны

Несколько дней назад на ливано-сирийской границе начались боевые действия. Захватившие власть в Сирии протурецкие боевики начали лезть в Ливан и воевать с «Хезболлой», откровенно игнорируя аннексию Израилем сирийских земель возле Голанских высот.