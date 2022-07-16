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В Архангельской области ликвидировали все лесные пожары

В Архангельской области ликвидировали все лесные пожары

Огнеборцы справились с их тушением в течение суток. Об успешной борьбе с возгораниями в лесах сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, поблагодарив за профессиональную работу всех, кто был задействован в ликвидации пожаров.

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