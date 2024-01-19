«Париж потворствует набору наёмников»: МИД России рассказал о причинах вызова в ведомство посла Франции в Москве

Глава посольства Франции в России Пьер Леви сегодня был вызван в Министерство иностранных дел Российской Федерации по вопросу участия французских наемников в вооруженном конфликте на Украине на стороне ВСУ.
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