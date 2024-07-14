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Волнующий день: что принесет всем нам соединение Марса и Урана в Тельце 16 июля

Волнующий день: что принесет всем нам соединение Марса и Урана в Тельце 16 июля

Волнующий день: что принесет всем нам соединение Марса и Урана в Тельце 16 июля Алёна ЮрьеваВажность астрономических событий часто отражается на нашей жизни, особенно когда такие мощные планетарные взаимодействия, как соединение Марса и Урана в знаке Тельца 16 июля, становятся реальностью.

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