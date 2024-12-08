Названо число жертв взрыва жилого дома в европейском городе: «Ожидаем наихудшего сценари»

В результате взрыва в жилом доме в Гааге погибли по меньшей мере четверо, поиски продолжаются. Мэр голландского города опасается увеличения числа погибших, поскольку шансы найти людей живыми под завалами невелики.
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