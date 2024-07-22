В РФ предлагают ввести обязательную санэпидэкспертизу перед началом работы кафе

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко В России предлагают вернуть в качестве обязательного условия для открытия общепита предварительную санэпидэкспертизу, сообщают 22 июля "Известия" со ссылкой на протокол совместного совещании общественного совета при Роспотребнадзоре и консультативного совета по защите прав потребителей, которое состоялось в конце июня.