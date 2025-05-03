Президент Сербии Вучич отменил встречу с Трампом из-за внезапной болезни

Глава государства принял решение вернуться в БелградПрезидент Сербии Александр Вучич прервал свой визит в США из-за проблем со здоровьем и вылетел в Белград, несмотря на все запланированные встречи, в том числе с американским лидером Дональдом Трампом.
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