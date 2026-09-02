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КСИР ударил по ангарам со стратегическими БПЛА RQ-4 и MQ-9 ВВС США

КСИР ударил по ангарам со стратегическими БПЛА RQ-4 и MQ-9 ВВС США

Появляются некоторые подробности того, как и с какими результатами Корпус стражей исламской революции нанёс массированный удар баллистическими ракетами по лагерю американской морской пехоты «Титин» в Иордании.

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