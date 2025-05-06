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IT-эксперт Масалович призвал отключить автоматический прием звонков с неизвестных номеров

IT-эксперт Масалович призвал отключить автоматический прием звонков с неизвестных номеров

Технология дипфейков активно используется киберпреступниками для проведения целенаправленных атак, целью которых является хищение крупных сумм денег, сообщил ОТР подполковник спецслужб в отставке, IT-эксперт по информационной безопасности Андрей Масалович.

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