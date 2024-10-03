СМИ: Путин может отправиться на Ближний Восток, чтобы помочь в урегулировании конфликта

Российский президент Владимир Путин может посетить Катар. Этот визит может стать частью усилий по разрешению ближневосточного конфликта, сообщает в четверг, 3 октября близкий к Кремлю Telegram-канал RIA_Kremlinpool.
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