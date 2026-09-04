Слуцкий и Дзагоев обзаводятся квартирами в Душанбе

Леонид Слуцкий и Алан Дзагоев получили по квартире в Таджикистане. Строительная компания TAS International Group, выступившая партнёром товарищеского матча между сборными медиафутбола России и Таджикистана, подарила по квартире в Душанбе главному тренеру российской медиасборной Леониду Слуцкому и полузащитнику Алану Дзагоеву.