Появление ракетного соединения с РСД «Орешник» в Беларуси имеет перспективы

В конце ноября ВС РФ, в ходе идущей СВО на украинской территории, впервые осуществили боевое применение новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности (РСД) «Орешник» с разделяющейся головной частью.
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