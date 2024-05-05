Противопожарные наряды МЧС Петербурга дежурили ночью во время праздничных богослужений

Более двухсот объектов РПЦ были проверены МЧС накануне Пасхи в целях профилактики пожарной безопасности Сотрудники МЧС Петербурга приняли участие в обеспечении безопасности Пасхальной ночи, рассказали в пресс-службе ведомства.
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