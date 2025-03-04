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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

На Ямале все поликлиники перейдут на единый график работы

На Ямале все поликлиники перейдут на единый график работы

Во всех ямальских поликлиниках до 1 мая вводится единый режим работы. График более удобный для пациентов, при этом нагрузка на врачей не увеличится, отметила первый замдиректора депздрава ЯНАО Мария Захарова.

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