На Ямале все поликлиники перейдут на единый график работы

Во всех ямальских поликлиниках до 1 мая вводится единый режим работы. График более удобный для пациентов, при этом нагрузка на врачей не увеличится, отметила первый замдиректора депздрава ЯНАО Мария Захарова.
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