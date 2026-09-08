Посол Мирошник заявил о снижении атак ВСУ после визита из США

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил уменьшение атак ВСУ по России на период визита американских переговорщиков.
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