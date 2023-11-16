Кто деньги платит, тот и хозяин

Global Look Press/Cpl. Austin Fraley/Keystone Press Agency Первый несомненно сказавший "для войны нужны три вещи: деньги, деньги и деньги" – итальянский полководец пятнадцатого века Джан Джакомо Антониович Тривульцио.
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