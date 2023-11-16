РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 184 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Обычное дело. Все крышки люков давно на дачах.Школьник получил ...
  • Grandad
    Вот уже товарищ Си стал выше Байдена и смотрин на него свысока.Идут невиданные п...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, надо по всем домам пройти, там в каждом доме рабы есть.Кадры задержания ...

Кто деньги платит, тот и хозяин

Кто деньги платит, тот и хозяин

Global Look Press/Cpl. Austin Fraley/Keystone Press Agency Первый несомненно сказавший "для войны нужны три вещи: деньги, деньги и деньги" – итальянский полководец пятнадцатого века Джан Джакомо Антониович Тривульцио.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх