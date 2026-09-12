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Царьград

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Пьер де Голль призвал к союзу Парижа и Москвы для мирового мира

Пьер де Голль призвал к союзу Парижа и Москвы для мирового мира

Шарль де Голль выступал за альянс с Москвой, считая его важным для мирового мира и процветания. Его внук, Пьер де Голль, напомнил о важности нашего культурного единства и подчеркнул неприемлемость поставок оружия против Советского Союза.

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