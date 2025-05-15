Как наш Су-35 вступился за габонский танкер на Балтике, который Эстония хотела арестовать

АндрейБорков

И так, в НЕЙТРАЛЬНЫХ ВОДВХ БАЛТИКИ некие горячие эстонские эстонцы на ложкомойках(патрульный катер и что то типа патрульного корабля) пытались захватить танкер, шедший в Россию под флагом республики Габон. Когда ложкомойки ни чего не смогли и горячие эстонские эстонцы не допрыгнули с борта катера до палубы танкера(хреновая физическая подготовка), шторм-трап им с танкера не скинули, они вызвали вертолеты и БПЛА. И все это в НЕЙТРАЛЬНЫХ ВОДАХ!!!! Потом прилетел наш СУ и сделав круг над театром абсурда улетел. Этого круга вполне хватило, что бы горячие эстонские эстонцы остыли совсем и даже пришли в свое нормальное состояние - ОТМОРОЖЕННО-ПРИМОРОЖЕННОЕ. Мочу и дерьмо с палуб эстонский ложкомоек пришлось отмывать специалистам РХБЗ НАТО уже в порту Таллина, на что были потрачены драгоценнейшие сретства дезинфекции. Именно по этому поводу(дрищ эстонцев, мочеиспускание и дорогущее устранение последствий обосратушек и обоссатушек) и был вызвам в МИД Эстонии наш посланник. А ннасчет сопровождения в НЕЙТРАЛЬНЫХ ВОДАХ судов, идущих в порты РФ, это очень хорошая идея! Ведь всего этого бы не было даже в помине, если бы в районе Балтийска этот танкер бы встретил наш корвет(МРК или МПК) и сопроводил бы его до наших территориальных вод на подходах к Питеру. Почему этого не сделано? Что мешает так делать? Или наш Дважды Краснознаменный Балтийский Флот только на парадах на День ВМФ грозный? С одной стороны эстонские эстонцы это смешно, но с другой стороны бездействие ДКБФ более всего походит на позор.