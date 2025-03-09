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Дмитриев назвал попытки затянуть конфликт на Украине опасными для мира

Попытки затянуть конфликт на Украине опасны и неверны, миру не нужен бесконечный конфликт. Об этом 9 марта заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

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