Дмитриев назвал попытки затянуть конфликт на Украине опасными для мира

Попытки затянуть конфликт на Украине опасны и неверны, миру не нужен бесконечный конфликт. Об этом 9 марта заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.