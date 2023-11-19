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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кухта, Цоуфал и Брабец отстранены от сборной Чехии за день до решающего матча отбора на Евро. Они до утра были в ночном клубе и пили алкоголь

Кухта, Цоуфал и Брабец отстранены от сборной Чехии за день до решающего матча отбора на Евро. Они до утра были в ночном клубе и пили алкоголь

«Три игрока национальной команды в субботу вечером фундаментально нарушили внутренние правила сборной.

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