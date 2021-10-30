Гинцбург заявил, что привитые могут заболеть, поскольку при штамме «дельта» клетки памяти не успевают сработать

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привитые от COVID-19 могут заболеть из-за того, что при штамме "дельта" клетки памяти не успевают сработать.
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