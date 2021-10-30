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Гинцбург заявил, что привитые могут заболеть, поскольку при штамме «дельта» клетки памяти не успевают сработать

Гинцбург заявил, что привитые могут заболеть, поскольку при штамме «дельта» клетки памяти не успевают сработать

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привитые от COVID-19 могут заболеть из-за того, что при штамме "дельта" клетки памяти не успевают сработать.

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