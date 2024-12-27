«Арсенал» – «Ипсвич». Онлайн-трансляция начнется в 23:15

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:15 по московскому времени. Арсенал – Ипсвич Дата проведения 27 декабря, 23:15, «Эмирейтс» превью матча онлайн статистика коэффициенты Таблица АПЛ Статистика АПЛ.
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