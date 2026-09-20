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Татар-информ

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На марафоне ТНВ «Всей семьей на выборы!» разыграли еще один iPhone 17

На марафоне ТНВ «Всей семьей на выборы!» разыграли еще один iPhone 17

Еще одним победителем фотоконкурса «Всей семьей на выборы» и обладателем iPhone 17 стала Эльвира Халиуллина.

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