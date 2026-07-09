Фанаты раскупили мусор со свадьбы певицы Тейлор Свифт

Пятница, 3 июля, останется, вероятно, самым счастливым днем в жизни певицы с миллиардным состоянием Тейлор Свифт, ведь именно в этот день состоялась ее свадьба со звездой американского футбола Трэвисом Келси.
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