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Мода и Шоу-бизнес

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Фанаты раскупили мусор со свадьбы певицы Тейлор Свифт

Фанаты раскупили мусор со свадьбы певицы Тейлор Свифт

Пятница, 3 июля, останется, вероятно, самым счастливым днем в жизни певицы с миллиардным состоянием Тейлор Свифт, ведь именно в этот день состоялась ее свадьба со звездой американского футбола Трэвисом Келси.

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